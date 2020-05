Coronavirus. I laboratori di Wuhan e vecchie teorie: cosa dicono la politica e la scienza (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Un articolo del The Daily Telegraph, pubblicato il 4 maggio 2020, è entrato a far parte delle «prove» per sostenere la teoria del Coronavirus creato o sfuggito da un laboratorio di Wuhan, in Cina. L’articolo dice alcune cose corrette, altre no, mischiando diverse storie già trattate e smentite per far leva sulla teoria di complotto. Se da una parte c’è Mike Pompeo che afferma e poi ritira le sue certezze, dall’altra abbiamo l’Intelligence americana e quella di altri paesi del mondo che concordano con la comunità scientifica e rimandano al mittente le teorie di complotto stesse. Creato o modificato in laboratorio? Nell’articolo del tabloid australiano The Daily Telegraph (da non confondere ... Leggi su open.online Coronavirus - anche il dottor Fauci contro gli USA : il virus non viene da laboratorio

