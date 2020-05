Coronavirus | i carabinieri ai pm di Milano | “Sporadiche consegne di mascherine ai rider

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Alcune società di delivery, come Deliveroo e Glovo, avrebbero omesso di valutare il rischio biologico da Covid-19 per inelle prime fasi dell’emergenza, limitandosi, tra l’altro, asporadiche di. È questa l’accusa contenuta in una relazione del Nucleo ispettorato lavoro deidiconsegnata alla procura di, che già indaga sulla gestione deida parte delle società di delivery. I militari dell’Arma, tra l’altro, non hanno potuto richiedere documenti a Uber Eats Italy perché risulta irreperibile nella sede dichiarata. Da fine marzo in poi i– nell’ambito della più ampia indagine già aperta e in corso sul fenomeno dei fattorini che fanno ledi cibo a domicilio, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano – ...