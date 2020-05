Coronavirus, Gualtieri: “Nel nuovo decreto ci sarà ristoro integrale per 3 mesi del costo affitto per imprese che hanno perso fatturato” (Di martedì 5 maggio 2020) “Vogliamo varare una misura più ampia sugli affitti, l’idea è quella di varare un ristoro integrale per 3 mesi del costo dell’affitto di tutte le imprese che abbiano subito un calo di fatturato”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in audizione alla Camera ha anticipato alcune misure che saranno presenti nel decreto liquidità. Il ministro ha specificato che le misure si aggiungeranno a quelle già previste per “sostegno diretto alle imprese”. Infine ci saranno aiuti anche per le bollette con “l’eliminazione degli oneri di sistema”. L'articolo Coronavirus, Gualtieri: “Nel nuovo decreto ci sarà ristoro integrale per 3 mesi del costo affitto per imprese che hanno perso fatturato” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Gualtieri : “Il condono fiscale non rientra tra le linee politiche di questo governo”

