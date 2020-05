Coronavirus, Gualtieri: “Il condono fiscale non rientra tra le linee politiche di questo governo” (Di martedì 5 maggio 2020) “Se da una parte è necessario semplificare il fisco, misure come il condono fiscale non rientrano fra le linee politiche di questo governo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in risposta alle sollecitazioni di alcuni parlamentari durante un’audizione alla commissione Finanze della Camera sulle misure per la liquidità. “La crisi del Coronavirus – ha detto Gualtieri – ci ha anche insegnato che è giusto avere misure di contrasto all’evasione che consentano allo Stato di finanziare i servizi che fornisce, a partire da quello sanitario”. L'articolo Coronavirus, Gualtieri: “Il condono fiscale non rientra tra le linee politiche di questo governo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Gualtieri : “Più credito d’imposta per bar - ristoranti e alberghi”

