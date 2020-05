Coronavirus Formula 1 Commissione medica | In caso di contagio non ci si fermerà

SkySportF1 : #Formula1, Saillant: 'In caso di contagio il Mondiale non si riferma' #SkyMotori #F1 - fondmegalizzi : RT @edicreggiocal: La #festadellEuropa2020 di @ReggioCal cambia formula a causa dell’emergenza #Coronavirus. La nostra piazza quest’anno sa… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Saillant: 'Per un nuovo contagio la #F1 non dovrà rifermarsi' #coronavirus - FormulaPassion : Protocollo sicurezza F1: test Coronavirus ogni 48 ore - SkySport : RT @SkySportF1: #Formula1, Saillant: 'In caso di contagio il Mondiale non si riferma' #SkyMotori #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Formula Formula 1, Saillant: "In caso di contagio il Mondiale non si riferma" Sky Sport Formula E | Stagione cancellata se non si correrà prima di ottobre

La Formula E è pronta a cancellare l'attuale stagione in corso se non riuscirà a tornare in pista prima di ottobre. L’attuale stagione 2019-20 della Formula E verrà definitivamente cancellata se non v ...

Come funziona il rimborso dell’affitto per le imprese colpite dalla crisi coronavirus

Il tanto auspicato rimborso per il pagamento dell’affitto per le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus dovrebbe essere formalizzato nel prossimo decreto di maggio. Ad anticiparlo è ...

La Formula E è pronta a cancellare l'attuale stagione in corso se non riuscirà a tornare in pista prima di ottobre. L’attuale stagione 2019-20 della Formula E verrà definitivamente cancellata se non v ...Il tanto auspicato rimborso per il pagamento dell’affitto per le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus dovrebbe essere formalizzato nel prossimo decreto di maggio. Ad anticiparlo è ...