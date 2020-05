Coronavirus, focolaio nell’Ateneo Salesiano: sacerdote muore all’Ospedale Sant’Andrea di Roma (Di martedì 5 maggio 2020) Questa mattina è giunta la notizia della morte di don Grzegorz Jaskot, dal 2008 Vice Economo della Visitatoria “Maria Sede della Sapienza”. Don Jaskot, nato a Paslek (Polonia) il 1° giugno 1952, ha emesso i primi voti come Salesiano di don Bosco a Kutno l’8 settembre del 1970. Dopo aver emesso i voti perpetui il 24 giugno del 1976 a Czaplinek, è stato ordinato sacerdote il 12 giugno del 1979. Coronavirus Roma: Don Grzegorz Jaskot era stato ricoverato il 21 aprile, chi era È stato Segretario Ispettoriale dell’Ispettoria di Varsavia) dal 1979 al 1984 e successivamente, dal 1990 al 1993 Vicario Ispettoriale della stessa Ispettoria. Nel 2002 è stato chiamato a lavorare presso la Casa generalizia salesiana a Roma come incarito della Fondazione Don Bosco nel mondo e poi economo della comunità. Dal 2008 era Vice Economo ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus | Individuato focolaio in allevamento di visoni in Olanda

Allevamento di visoni diventa zona rossa : da focolaio di coronavirus a case study?

Coronavirus - pazienti e medici infetti all’Ospedale di Noale : nuovo focolaio? (Di martedì 5 maggio 2020) Questa mattina è giunta la notizia della morte di don Grzegorz Jaskot, dal 2008 Vice Economo della Visitatoria “Maria Sede della Sapienza”. Don Jaskot, nato a Paslek (Polonia) il 1° giugno 1952, ha emesso i primi voti comedi don Bosco a Kutno l’8 settembre del 1970. Dopo aver emesso i voti perpetui il 24 giugno del 1976 a Czaplinek, è stato ordinatoil 12 giugno del 1979.Roma: Don Grzegorz Jaskot era stato ricoverato il 21 aprile, chi era È stato Segretario Ispettoriale dell’Ispettoria di Varsavia) dal 1979 al 1984 e successivamente, dal 1990 al 1993 Vicario Ispettoriale della stessa Ispettoria. Nel 2002 è stato chiamato a lavorare presso la Casa generalizia salesiana a Roma come incarito della Fondazione Don Bosco nel mondo e poi economo della comunità. Dal 2008 era Vice Economo ...

fanpage : È scoppiato un nuovo focolaio nel Lazio - CorriereCitta : Coronavirus, focolaio nell’Ateneo Salesiano: sacerdote muore all’Ospedale Sant’Andrea di Roma - voceditalia : Coronavirus: primo focolaio in un allevamento - PinoScarfo : Coronavirus, focolaio in un allevamento di visoni in Olanda - Biotech - - lightmoon972 : RT @gazzettanapoli: Coronavirus, focolaio in Rsa di Ischia, 3 decessi in 24 ore. -