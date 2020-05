Coronavirus, Fase 2: il 39% degli italiani approva tutte le misure messe in campo (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Migliore di quella in Germania e Stati Uniti e dietro solo a quella messa in campo in Corea del Sud. Così gli italiani giudicano la gestione dell’emergenza Coronavirus nel loro Paese secondo un sondaggio dell’Swg. L’indagine si è allargata anche sulle misure previste dal Governo dal 4 maggio in poi per la cosiddetta Fase 2: la reazione dei cittadini non è omogenea e a volte contraddittoria. Il 39% degli intervistati approva del tutto le misure messe in campo, mentre la metà si divide tra chi le ritiene troppo restrittive e chi invece le valuta non sufficientemente prudenti. Più di un terzo giudica il rinvio delle riaperture di parrucchieri, bar e ristoranti, ma anche il prolungamento del divieto di celebrare la Messa, troppo restrittivo anche se gran parte delle singole misure risultano largamente condivise. Sul ... Leggi su quifinanza Coronavirus in Italia - 3691 sanzionati nel primo giorno fase 2

le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 3.606 Alessandria, 1.629 Asti, 993 Biella, 2.559 Cuneo, 2.394 Novara, 14.018 Torino, 1.149 Vercelli

L'Italia da ieri è ufficialmente nella 'Fase 2' della lotta al Coronavirus. Riaperture e ritorno al lavoro per oltre 4 milioni di persone in una prima ondata

