Coronavirus, Fase 2: “Attenti alla sindrome del guardiano del faro”. Cosa è (Di martedì 5 maggio 2020) Parte la Fase 2, la vita lentamente si rimette in moto, ma fuori da casa non c’è più ciò che avevamo lasciato due mesi fa ma una realtà diversa e per tutti nuova. E su molti italiani è in agguato la “‘sindrome del guardiano del faro’, quel personaggio un po’ romanzato, che vive per mesi isolato dal mondo, non più abituato a relazioni sociali e capace di controllare tutto dal suo punto di osservazione”. Ecco, “ora siamo diventati tutti guardiani del faro che – spiega all’Adnkronos Salute David Lazzari, presidente nazionale dell’Ordine degli psicologi – una volta usciti dall’isolamento sono combattuti tra il desiderio di libertà e di ritrovare i propri contatti e la paura del ‘fuori’, un ‘fuori’ diverso perché minacciato da un ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - multate 3.691 persone nel primo giorno della Fase 2 : fuori regola meno dell’1 - 5% delle oltre 258mila controllate

