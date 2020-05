Coronavirus: ecco il cerotto intelligente che segnala in tempo reale se hai il Covid-19 (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus: inventato un cerotto che segnala subito se hai il Covid-19 Viene dagli Usa l’ultima invenzione che potrebbe rivelarsi decisiva nella lotta all’epidemia di Coronavirus: alcuni ricercatori statunitensi, infatti, hanno messo a punto un cerotto che potrebbe rilevare in tempo reale la presenza del Covid-19 prima che vengano sviluppati i sintomi. A svilupparlo è stato un team della Northwestern University, che ha illustrato lo studio sul Journal of American Medical Association. I ricercatori hanno ideato un cerotto delle dimensioni di un francobollo, morbido e flessibile e dotato di sensori per misurar i fattori associati all’insorgere del Covid-19, che viene posizionato alla base della gola. “Il dispositivo trasmette i dati a un server privato in cui degli algoritmi creano riepiloghi grafici che possono essere analizzati dal personale sanitario. ... Leggi su tpi Coronavirus - il ristoratore di Pietrasanta : «Ecco di quanto è crollato il mio fatturato»

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 5 maggio | Ecco tutti i dati

Il giornalista Nicola Porro racconta a OK Salute e Benessere la sua esperienza con il coronavirus, dai primi sintomi alla totale guarigione. Ecco la sua testimonianza. Tutto è iniziato con un violento ...

Ricerca sul coronavirus: Bolzano finanzia progetti bilaterali

La Giunta provinciale ha approvato oggi (5 maggio) un provvedimento di sostegno alla ricerca scientifica su tematiche direttamente legate alla pandemia Sars-Cov-2. Il finanziamento provinciale è desti ...

