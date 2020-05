Coronavirus e inquinamento, nelle aree più colpite alta concentrazione di inquinanti: le condizioni meteo-climatiche hanno salvato il Sud (Di martedì 5 maggio 2020) L’ultimo aggiornamento Istat dice che le morti in questi primi mesi del 2020, sono aumentate del 94% circa sulle aree del Nord, dove si collocano le province più colpite dall’epidemia; nel Centro Italia l’incremento è del 9% circa, mentre al Sud scende al 2%. Dice ancora che le province del Nord più colpite, registrano incrementi percentuali dei decessi, rispetto alla media dell’ultimo quinquennio, a tre cifre: Bergamo, +568%, Cremona +391%,Lodi +371%,Brescia, +291%, Piacenza +264%, Parma +208%, Lecco +174%, Pavia +133%, Mantova + 122%, Pesaro Urbino, +120%. In fine, rileva che su 34 province del Centro Sud, i decessi sono stati addirittura inferiori dell’1,8% rispetto alla media del quinquennio precedente e che in aree specifiche, come a Roma, la diminuzione è stata addirittura del 9,4%, in provincia di Matera la ... Leggi su meteoweb.eu L’inquinamento dell’aria e il coronavirus

Coronavirus : ENEA - ISS E SNPA lanciano progetto PULVIRUS su legame fra inquinamento e COVID-19

Coronavirus e inquinamento : l'Iss fa chiarezza sulla correlazione (Di martedì 5 maggio 2020) L’ultimo aggiornamento Istat dice che le morti in questi primi mesi del 2020, sono aumentate del 94% circa sulledel Nord, dove si collocano le province piùdall’epidemia; nel Centro Italia l’incremento è del 9% circa, mentre al Sud scende al 2%. Dice ancora che le province del Nord più, registrano incrementi percentuali dei decessi, rispetto alla media dell’ultimo quinquennio, a tre cifre: Bergamo, +568%, Cremona +391%,Lodi +371%,Brescia, +291%, Piacenza +264%, Parma +208%, Lecco +174%, Pavia +133%, Mantova + 122%, Pesaro Urbino, +120%. In fine, rileva che su 34 province del Centro Sud, i decessi sono stati addirittura inferiori dell’1,8% rispetto alla media del quinquennio precedente e che inspecifiche, come a Roma, la diminuzione è stata addirittura del 9,4%, in provincia di Matera la ...

LaStampa : Uccello soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine simbolo dell’inquinamento “da coronavirus” @fulviocerutti - giuliainnocenzi : E anche il @Tg1Raiofficial, grazie alla denuncia di @Greenpeace_ITA, parla dell’inquinamento come fattore che può i… - SkyTG24 : Coronavirus e inquinamento, calo record delle emissioni di CO2 - liberamente1010 : RT @Donatel65682407: Uccello soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine simbolo dell’#inquinamento “da #coronavirus” - sara_turetta : RT @lazampa: Uccello soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine simbolo dell’inquinamento “da coronavirus” @fulviocerutti https://t.c… -