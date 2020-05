Coronavirus e diabete | la parola d’ordine è prevenzione | le istruzioni degli esperti per

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) La fase 2 è cominciata, ma il SARS Cov-2 di certo ancora non batte in ritirata. Si cominciano comunque a fare i primi bilanci e a tentare di scrivere le regole per la gestione della malattia nelle diverse categorie di pazienti. Le persone consono state purtroppo tra le più colpite dalla pandemia, vista anche la diffusione di questa condizione tra la popolazione generale, e in particolare tra gli anziani. Si calcola che, nelle diverse parti del mondo, dal 20 al 50% dei pazienti con COVID-19 fossero diabetici, molti dei quali con una concomitante cardiopatia ischemica. Un panel diinternazionali ha tentato di mettere a punto dei suggerimenti di trattamento per le persone cone COVID-19 (pubblicate su Lancets &Endocrinology), pur in assenza di chiare evidenze scientifiche, si legge in un comunicato stampa della Società ...