Coronavirus | ‘digitalizzare’ la scuola | Piano approvato Più di 400 milioni di euro per

(Di martedì 5 maggio 2020) Più di 400diper portare negli istituti scolastici la banda ultralarga e potenziare la connettività. Ildurante la riunione del Comitato nazionale per la Banda Ultralarga con la presenza anche della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, garantirà a 32.213 gli edifici, l’81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, una rapida connessione (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita). Previsti anche dei voucher per le famiglie: fino a 500, in base all’Isee, per connessioni veloci, pc e tablet. Sono 400.430.897 idiinvestiti nelche serviranno per coprire sia i costi strutturali per portare la banda ultralarga nelle istituzioni scolastiche che per coprire i costi di connettività per 5 anni. I voucher per le famiglie saranno di due ...