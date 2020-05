Coronavirus, De Micheli soddisfatta: “Nessun caos trasporti nel primo giorno di Fase 2, chapeau per la grande autodisciplina” (Di martedì 5 maggio 2020) Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha espresso soddisfazione dopo il primo giorno di Fase 2: “Le previsioni del governo sono state confermate. Da due settimane ripetiamo che l’apertura sarebbe stata graduale e che al massimo il 10% dei ‘lavoratori di ritorno’, circa 300mila persone in tutta Italia, avrebbero usato i mezzi pubblici. Il monitoraggio di queste ore ci sta dando ragione: non c’è stato nessun caos trasporti,” ha spiegato De Micheli in un’intervista a Repubblica. “Sui treni a lunga percorrenza hanno viaggiato il 5% di passeggeri in più rispetto alla settimana precedente. Fino alle 15, tra Genova e Roma sono partite in tutto 160 persone: 41 in più di lunedì scorso. Sul Torino-Napoli 100 in più. Tra Roma e Bolzano 13 in più. Non proprio un esodo di ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Paola De Micheli : “La scuola deve essere innanzitutto una risposta alle esigenze educative”

