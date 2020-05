Coronavirus, colpito anche Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo: le sue parole (Di martedì 5 maggio 2020) In queste ore è arrivata una notizia shock da parte di Giacomo Poretti dell’amatissimo trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo: lui e la moglie, Daniela Cristofori (psicologa, attrice e regista teatrale), hanno avuto il Coronavirus. Ora entrambi stanno bene, ma hanno vissuto giornate “veramente terribili” (soprattutto lui). Lo ha confessato lo stesso attore milanese. Ha raccontato che andava a letto con la febbre, temendo di dover andare in ospedale: come ex infermiere, infatti, sa cosa significhi essere ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente non è stato necessario e da cinque settimane non ha più nessun sintomo del Covid-19. Il tampone ha dato risultato negativo e Giacomo ha cominciato un po’ ad uscire, con tutte le precauzioni del caso. Ha raccontato che la moglie si è ammalata alcuni giorni dopo, ma è guarita molto ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus : Conte - ‘nessun paese colpito ha riaperto tutto insieme’

