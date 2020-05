Coronavirus colpa del 5G? Gaston Zama Iene | Solo i complottisti hanno certezze

Agenzia_Italia : 'Ho 400 'vaccini umani' ma non possono donare il plasma per colpa della Regione Lombardia' - NicolaPorro : Primo giorno per la #Fase2, la riflessione in 3?? punti di @GcristianoD #riapertura #FaseDue #lockdownitalia… - zazoomnews : CORONAVIRUS COLPA DEL 5G?- I dubbi della scienza non costituiscono una prova - #CORONAVIRUS #COLPA #dubbi #della - giuseppebastia2 : RT @giuseppebastia2: La memoria che #Conte alleato al Governo con #Salvini non si ritiene la #colpa di aver protetto i confini pochi giorni… - kickmyballs222 : RT @Agenzia_Italia: 'Ho 400 'vaccini umani' ma non possono donare il plasma per colpa della Regione Lombardia' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus colpa Paolo Liguori e il coronavirus: "L'avevo detto, è colpa dei cinesi. E ora anche Trump lo sa" Il Tempo Como, un caso di Covid tra le fila del Como 1907

Como, 5 maggio 2020 - E' risultato positivo al Covid-19 il terzo portiere del Como 1907, Pierre Bolchini. A diffondere la notizia è stata la stessa società, in accordo con il giocatore. Il calciatore ...

Ventimiglia, dopo un anno di attività chiude a causa del Covid-19 il negozio Storybimbi

Ventimiglia. «Questo negozio lo abbiamo creato noi, partendo da zero, con i nostri risparmi. Ora siamo costrette a chiudere a causa dell’emergenza Covid-19». Sono le parole di Jessica Pratticò e Lucia ...

Como, 5 maggio 2020 - E' risultato positivo al Covid-19 il terzo portiere del Como 1907, Pierre Bolchini. A diffondere la notizia è stata la stessa società, in accordo con il giocatore. Il calciatore ...Ventimiglia. «Questo negozio lo abbiamo creato noi, partendo da zero, con i nostri risparmi. Ora siamo costrette a chiudere a causa dell’emergenza Covid-19». Sono le parole di Jessica Pratticò e Lucia ...