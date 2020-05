RSIsport : ????? Anche il GP Città di Lugano dovrà essere rinviato al 2021 a causa del #coronavirus - blab_live : #Fase2 #coronavirus e #sport: quando tornano i #campionati? News, calendari e proposte in Europa e nel mondo - bicimagazineit : Ci auguriamo che la nostra idea possa non solo essere di aiuto ma anche servire a dare fiducia a chi in questi gior… - blab_live : #Fase2 #coronavirus e #sport: quando tornano i #campionati? News, calendari e proposte in Europa e nel mondo - bicimagazineit : Ci auguriamo che la nostra idea possa non solo essere di aiuto ma anche servire a dare fiducia a chi in questi gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ciclismo Ciclismo e coronavirus: la ripresa degli allenamenti dopo il mese di aprile la Repubblica "E ora pedalare come Bartali". Intervista a Davide Cassani

“Se Gino Bartali fosse qui, direbbe ‘l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare’. Ci spronerebbe a rialzarci dalle macerie di questa pandemia, cambiando il nostro modo di muoverci nelle città, visto che ...

Coronavirus Ciclismo/ Presto nuovo calendario: Giro d’Italia confermato ad ottobre?

Sono giorni di attesa per il mondo del ciclismo: a breve e forse già oggi infatti la Federazione Internazionale dovrebbe pubblicare un nuovo calendario per la stagione 2020, interrotta ai suoi esordi ...

