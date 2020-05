Coronavirus, celebrities social ‘testimonial’ anti fake news per la Protezione Civile (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial ‘anti fake news”. In tanti hanno usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo ‘Covid 19- il virus della Paura” il cui ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Protezione Civile. Tra quelli che hanno raccontato l’iniziativa il campione del mondo Luca Toni, il bianconero Douglas Costa ed il portiere Mattia Perin. E ancora la PR celebrities Raffaella Zardo, l’imprenditore digital Gianluigi Ballarani, il modello Edoardo Santonocito, l’artista Stefano Monda (sui social noto come Steart Steart e popolare come artist creator sullo stile Simpson), le Dj Nausicaa e Jay & Jas, Viviana Edera (la fotografa dei rapper) ed il loro social media manager Alessandro Riggio hanno utilizzato i ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial ‘”. In thanno usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo ‘Covid 19- il virus della Paura” il cui ricavato andrà a sostegno delle iniziative della. Tra quelli che hanno raccontato l’iniziativa il campione del mondo Luca Toni, il bianconero Douglas Costa ed il portiere Mattia Perin. E ancora la PRRaffaella Zardo, l’imprenditore digital Gianluigi Ballarani, il modello Edoardo Santonocito, l’artista Stefano Monda (suinoto come Steart Steart e popolare come artist creator sullo stile Simpson), le Dj Nausicaa e Jay & Jas, Viviana Edera (la fotografa dei rapper) ed il loromedia manager Alessandro Riggio hanno utilizzato i ...

TV7Benevento : Coronavirus, celebrities social 'testimonial' anti fake news per la Protezione Civile... - Adnkronos : #Coronavirus, celebrities social 'testimonial' anti #fakenews per la Protezione Civile - grimmo78 : RT @EmmeBi: Lo sport preferito di molti di noi in questa quarantena, fatto bene dal @nytimes. Cosa rivelano le librerie delle celebrities?… - EmmeBi : Lo sport preferito di molti di noi in questa quarantena, fatto bene dal @nytimes. Cosa rivelano le librerie delle c… - viviromatv : Coronavirus: Save the Children, quasi 40 celebrities e influencers hanno già partecipato alla sfida “Il Piatto del … -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus celebrities Coronavirus, celebrities social 'testimonial' anti fake news per la Protezione Civile Adnkronos Coronavirus, celebrities social 'testimonial' anti fake news per la Protezione Civile

Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial “anti fake news”. In tanti hanno usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo “Covid 19- ...

Le celebs hanno fatto rivivere il Met Gala con un sacco di foto throwback dei loro look preferiti

Niente Met Gala 2020, l'evento di moda più sfavillante e atteso di tutti, che quest'anno sarebbe dovuto andare in scena il 4 maggio, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus. Ti è ...

Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial “anti fake news”. In tanti hanno usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo “Covid 19- ...Niente Met Gala 2020, l'evento di moda più sfavillante e atteso di tutti, che quest'anno sarebbe dovuto andare in scena il 4 maggio, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus. Ti è ...