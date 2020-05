Coronavirus Bari, cittadini in piazza “Siamo disperati , stiamo morendo”, Decaro era fra loro e ha risposto così (Di martedì 5 maggio 2020) Oggi i cittadini sono scesi in piazza a seguito di una manifestazione organizzata da Futuro Italia il cui presidente, Roberto Falco, aveva invitato tutti i baresi a farsi sentire. Presente alla manifestazione il sindaco di Bari, Antonio Decaro a cui i cittadini hanno detto: “Siamo disperati, non sappiamo come andare avanti. Lo Stato ci deve aiutare. stiamo morendo”. Decaro ha detto loro: “Io sono dalla vostra parte sono da sempre schierato con i cittadini. E dall’inizio di questa emergenza ho chiesto in prima persona aiuti rapidi per superare questa crisi”. Ma i baresi hanno risposto: “Noi siamo disperati non abbiamo ricevuto nulla. Rischiamo di chiudere definitivamente le nostre attività se non ci danno neanche il permesso di riaprire. La nostra è una manifestazione pacifica. Noi non molliamo. Se non arrivano aiuti, ... Leggi su baritalianews Coronavirus Bari - 37enne si traveste da Superman e va in giro sotto i balconi a regalare allegria ai bambini

(Di martedì 5 maggio 2020) Oggi isono scesi ina seguito di una manifestazione organizzata da Futuro Italia il cui presidente, Roberto Falco, aveva invitato tutti i baresi a farsi sentire. Presente alla manifestazione il sindaco di, Antonioa cui ihanno detto: "Siamo, non sappiamo come andare avanti. Lo Stato ci deve aiutare.morendo".ha detto loro: "Io sono dalla vostra parte sono da sempre schierato con i. E dall'inizio di questa emergenza ho chiesto in prima persona aiuti rapidi per superare questa crisi". Ma i baresi hanno risposto: "Noi siamonon abbiamo ricevuto nulla. Rischiamo di chiudere definitivamente le nostre attività se non ci danno neanche il permesso di riaprire. La nostra è una manifestazione pacifica. Noi non molliamo. Se non arrivano aiuti, ...

