Coronavirus, Asl Napoli 2: donazioni per oltre 400 mila euro in 40 giorni (Di martedì 5 maggio 2020) oltre 400mila euro raccolti in 40 giorni. È il bilancio delle donazioni effettuate dal 19 marzo al 30 aprile in favore della Asl Napoli 2 Nord per l’emergenza Covid-19: in 160 hanno effettuato donazioni all’Asl sia mediante versamenti sul conto corrente dell’Azienda, sia attraverso piattaforme di raccolta fondi, sia consegnando materiali e tecnologie agli ospedali e alle strutture aziendali. Sul conto corrente dell’Azienda sono stati effettuati versamenti da 105 soggetti per un valore di 88mila euro, l’importo minimo è stato di 10 euro, mentre un’azienda ha effettuato una donazione di 20mila euro.Inoltre, due diverse raccolte fondi mediante la piattaforma di fundraising ‘Gofundme.com’ hanno garantito una donazione di 10mila euro per l’ospedale di Pozzuoli e una seconda di 13mila euro per l’intera Asl. Nei giorni ... Leggi su ildenaro Coronavirus - la grande solidarietà : donati 400mila euro all’Asl

