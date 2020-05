Coronavirus | anche il fratello di Riina avrebbe chiesto la scarcerazione

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 maggio 2020) Ladi Pasquale Zagaria, boss dei Casalesi al 41 bis, non è l’ultima notizia ad amplificare il dibattito sulla gestione dell’emergenzanelle carceri italiane. Secondo Repubblica, sarebbero almeno 100 i detenuti accusati di mafia in attesa di risposta alla stessa istanza. Tra loro ci sarebbeildi Totò. Istanze dinell’era del Covid-19 I numeri lieviterebbero a ritmo sostenuto, e i nomi sarebbero altrettanto imponenti. È lo spaccato della situazione sulle istanze dipresentate nell’era del Covid-19, secondo il quotidiano Repubblica, che attualmente riguarderebbe almeno 100 detenuti accusati di reati di mafia in attesa dell’esito alla richiesta di lasciare la prigione per motivi di salute. Boss in regime di 41 bis cherodi essere ...