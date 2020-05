Coronavirus, anche il dottor Fauci contro gli USA: il virus non viene da laboratorio (Di martedì 5 maggio 2020) Nel delicato botta e risposta tra Stati Uniti e Cina sull’origine del Coronavirus, si è inserito anche il dottor Anthony Fauci. In un’intervista, il capo della task force della Casa Bianca contro l’emergenza Coronavirus ha ribadito quanto la scienza ripete e certifica da mesi: il Coronavirus non è stato creato in laboratorio. Le accuse del Segretario di Stato Pompeo La tensione tra le due super potenze mondiali è cresciuta nei giorni scorsi, dopo le accuse di Trump e Mike Pompeo, Segretario di Stato, alla Cina. In sostanza, il Presidente Trump ha accusato la Cina di aver sbagliato e cercato di nascondere l’errore, agevolando la diffusione del virus. Gli ha fatto eco Pompeo, che ha parlato addirittura di “prove che il Coronavirus sia stato creato in laboratorio“. A queste parole ha risposto duramente Pechino e la stampa ... Leggi su thesocialpost Test sierologici anche nei privati e tamponi a domicilio in 24 ore : la svolta della Regione Lombardia nella lotta al Coronavirus

Milano, 5 maggio 2020 - Sale a 78.105 il numero di positivi al Coronavirus in Lombardia con un incremento di 577 contagi a fronte di 7.978 nuovi tamponi processati. Una crescita maggiore rispetto ai ...

Scuole e coronavirus, FAQ trattamento dati/ Positivi, didattica a distanza e riunioni

Come deve comportarsi il mondo della scuola nel trattamento dei dati nell’ambito dell’emergenza coronavirus? Lo spiega il Garante della Privacy con delle ... agli interessati di prestare il consenso ...

