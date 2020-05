Coronavirus: 30 i nuovi casi in Toscana, 8 decessi. Sono 111 le guarigioni (Di martedì 5 maggio 2020) FIRENZE. Sono 9.631 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 30 in più rispetto a ieri. I nuovi casi Sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% e raggiungono quota 3.552. I test eseguiti finora Sono 157.260, 4.813 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi Sono 3.977. Gli attualmente positivi Sono oggi 5.190, l'1,7% in meno di ieri. Si registrano 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un’età media di 82,9 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - in Campania oggi soltanto 9 nuovi contagi (4.541 in totale). Esaminati 4.477 tamponi

Coronavirus - in Campania oggi soltanto 9 nuovi contagi (4.541 in totale). Esaminati 4.477 tamponi

Coronavirus - in Lombardia 73 morti e 634 nuovi positivi. 29 in meno in terapia intensiva

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus e fase 2: le news di oggi in Italia sui contagi Sky Sport Coronavirus, pronto il test della saliva: individua un positivo asintomatico in meno di 6 minuti

Sarà presto in commercio in un kit il test della saliva sviluppato da ricercatori italiani. Permetterà di individuare anche gli infetti asintomatici Diagnosticare la positività al coronavirus mediante ...

Coronavirus, 3 nuove persone positive a Rieti, Montopoli e Monte San Giovanni in Sabina

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, si registrano 3 nuovi soggetti positivo al test COVID 19. 1 soggetto è residente/domiciliato nel comune di Rieti e attualmente ricoverato presso ...

