Coronavirus: 30 i nuovi casi in Toscana, 8 decessi. Sono 111 le guarigioni (Di martedì 5 maggio 2020) FIRENZE. Sono 9.631 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 30 in più rispetto a ieri. I nuovi casi Sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% e raggiungono quota 3.552. I test eseguiti finora Sono 157.260, 4.813 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi Sono 3.977. Gli attualmente positivi Sono oggi 5.190, l'1,7% in meno di ieri. Si registrano 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un’età media di 82,9 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. ... Leggi su iltirreno.gelocal "Abbiamo trovato il Coronavirus nella cavità addominale. Nuovi scenari sul rischio contagio"

