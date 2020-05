italiaserait : Coronavirus, continuano a diminuire i malati nel Paese, ma altri 236 morti da ieri non vanno bene - GazzettaDelSud : Continuano a diminuire i malati da coronavirus in Italia, 236 i decessi e oltre mille i nuovi casi… - harrysavedart : Ma solo a me continuano ad aumentare o diminuire i followers dal nulla e quando aumentano nemmeno mi arrivano notif… - Blackskorpion4 : RT @jeperego: I casi di #COVID__19 in #Germania continuano a diminuire, dice il Robert Koch Institut. L'indice di contagio R0 è attualmente… - ssalerno2 : RT @jeperego: I casi di #COVID__19 in #Germania continuano a diminuire, dice il Robert Koch Institut. L'indice di contagio R0 è attualmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Continuano diminuire Continuano a diminuire i malati da coronavirus in Italia, 236 i decessi e oltre mille i nuovi casi Gazzetta del Sud Continuano a diminuire i malati da coronavirus in Italia, 236 i decessi e oltre mille i nuovi casi

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una dec ...

Coronavirus, in Sicilia oltre 4 mila tamponi analizzati: il 99,8% è negativo, solo 12 i nuovi casi

Dopo il consueto "riposo" del weekend tornano a lavorare a pieno ritmo i laboratori regionali che nelle ultime 24 ore hanno validato ben 4.140 tamponi, di questi ne sono risultati positivi al Coronavi ...

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una dec ...Dopo il consueto "riposo" del weekend tornano a lavorare a pieno ritmo i laboratori regionali che nelle ultime 24 ore hanno validato ben 4.140 tamponi, di questi ne sono risultati positivi al Coronavi ...