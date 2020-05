Conte promuove gli italiani dopo il primo giorno della “fase due”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 maggio 2020) Il Premier Giuseppeha rilasciato un intervista in esclusiva ad Affar.it esprimendo soddisfazioneilfase due. “Al di là di singoli episodi e di situazioni isolate, abbiamo riscontrato un comportamento molto responsabile da parte degli. La risposta dei cittadini si sta confermando all’altezza delle difficoltà del momento, da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Palermo. Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. È unpasso incoraggiante, ma non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia”. Sulle accuse rivolte da Trump alla Cina per la diffusione del virus. “A tempo debito sarà inevitabile, una volta acquisite tutte le necessarie ...