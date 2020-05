Conte: "La nostra politica estera non cambia" (Di martedì 5 maggio 2020) "Posso confermare che la nostra linea di politica estera di oggi è identica a quella di ieri". Con queste parole, il premier, Giuseppe Conte, replica all'intervista di ieri di Mark Esper, segretario alla Difesa degli Usa sulle alleanze geopolitiche e i rapporti con Russia e Cina. "L'Italia - dice Conte alla Stampa, in merito agli aiuti ricevuti dal nostro Paese per la lotta al coronavirus - nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso la nostra opinione pubblica sia verso i nostri alleati". E aggiunge: "Quel che posso dire e' che tra gli aiuti ricevuti, a proposito dei quali abbiamo espresso pubblico ringraziamento a ciascuno, mi piace ricordare lo specifico memorandum di sostegno all'Italia firmato dal Presidente Trump per ... Leggi su agi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “Aiuti da Russia e Cina? La nostra politica estera non cambia”

