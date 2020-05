Connessa a me stessa (Di martedì 5 maggio 2020) I primi giorni della quarantena uscivo per la spesa ogni tre giorni, ora ogni dieci. Facevo ginnastica, ora soltanto i lavori di casa. Cucinavo torte e risotti, ora uova o pastasciutta. I primi giorni cercavo continuamente notizie sul virus, ora il meno possibile. Chiamavo tutti gli amici, ora solo qualcuno. Ho letto solamente un libro in queste nove settimane – l’ultimo di Elizabeth Strout –, ma bellissimo. Come dice Nadia Terranova «la lettura non riempie il tempo, semmai lo inventa». Però ho compiuto una grande impresa: ho spostato, spolverato e messo in ordine alfabetico per autore quasi quattromila volumi. È stato faticoso, ho mangiato polvere e maldischiena per cinquantacinque giorni ma era dodici anni che volevo farlo, da quando sono entrata in questa casa. Ecco: finalmente ho conosciuto casa mia. Prima non avevo mai abbastanza tempo. Ora ne so ogni angolo, come quando ero bambina. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 maggio 2020) I primi giorni della quarantena uscivo per la spesa ogni tre giorni, ora ogni dieci. Facevo ginnastica, ora soltanto i lavori di casa. Cucinavo torte e risotti, ora uova o pastasciutta. I primi giorni cercavo continuamente notizie sul virus, ora il meno possibile. Chiamavo tutti gli amici, ora solo qualcuno. Ho letto solamente un libro in queste nove settimane – l’ultimo di Elizabeth Strout –, ma bellissimo. Come dice Nadia Terranova «la lettura non riempie il tempo, semmai lo inventa». Però ho compiuto una grande impresa: ho spostato, spolverato e messo in ordine alfabetico per autore quasi quattromila volumi. È stato faticoso, ho mangiato polvere e maldischiena per cinquantacinque giorni ma era dodici anni che volevo farlo, da quando sono entrata in questa casa. Ecco: finalmente ho conosciuto casa mia. Prima non avevo mai abbastanza tempo. Ora ne so ogni angolo, come quando ero bambina.

