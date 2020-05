Comune di Napoli, bonus di 600 euro per bambini con disabilità: scarica il modulo (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus a Napoli: ecco il modulo per richiedere il bonus di 600 euro per i bambini con disabilità in età scolare. Sarà possibile fare domanda fino al 18 maggio. Pubblicato sul sito del Comune di Napoli l’avviso pubblico per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità non grave, con priorità ai bambini con disabilità in età scolare. “Quest’avviso – spiega l’assessora alle Politiche sociali, Monica Buonanno – rientra nei provvedimenti per il più ampio sostegno alle fasce fragili della popolazione. Il Comune di Napoli, grazie all’impegno continuo dell’Area Welfare, del Servizio inclusione sociale e al continuo e positivo confronto con la commissione consiliare Welfare, si è immediatamente attivato, per rendere disponibile ai cittadini la ... Leggi su 2anews Comune di Napoli – Erogazione bonus con priorità ai bambini con disabilità in età scolare

