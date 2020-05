Commercio e turismo: in Toscana 25mila imprese a rischio chiusura. L'accusa alle banche (Di martedì 5 maggio 2020) Uno spettro si aggira per la Toscana. Lo spettro della chiusura dei negozi. Il che significa decine di migliaia di posti di lavoro a rischio e interi settori compromessi. Uno su tutti il turismo che rischia di pagare il prezzo più alto. chiusura è una parola che fa paura. Tant’è che il direttore di ConfCommercio Toscana, Franco Marinoni non la nomina, il presidente di Fipe-ConfCommercio Toscana Aldo Cursano nemmeno, pure il sindaco di Firenze Dario Nardella tace. Ma sotto al dehor del Caffé Gilli affacciato su una semideserta piazza Repubblica, dove ieri si è svolta la conferenza stampa dedicata alla situazione delle imprese del terziario della Toscana, chiusura è stata la parola che ha risuonato più forte. Tutti d'accordo sul fatto che le imprese debbano rimboccarsi le maniche ma il grido d’allarme è stato chiaro: ... Leggi su iltirreno.gelocal Commercio e turismo : in Toscana 25mila imprese a rischio chiusura. L'accusa alle banche

Commercio e turismo - le proposte Bergamo - sgravi su Tari e suolo pubblico

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Confesercenti : “1 milione di imprese ferme tra commercio e turismo” (Di martedì 5 maggio 2020) Uno spettro si aggira per la. Lo spettro delladei negozi. Il che significa decine di migliaia di posti di lavoro ae interi settori compromessi. Uno su tutti ilche rischia di pagare il prezzo più alto.è una parola che fa paura. Tant’è che il direttore di Conf, Franco Marinoni non la nomina, il presidente di Fipe-ConfAldo Cursano nemmeno, pure il sindaco di Firenze Dario Nardella tace. Ma sotto al dehor del Caffé Gilli affacciato su una semideserta piazza Repubblica, dove ieri si è svolta la conferenza stampa dedicata alla situazione delledel terziario dellaè stata la parola che ha risuonato più forte. Tutti d'accordo sul fatto che ledebbano rimboccarsi le maniche ma il grido d’allarme è stato chiaro: ...

Ravenna24ore : Petizione per la riapertura in sicurezza di attività di commercio, mercati e turismo - Ravenna24ore : Petizione per la riapertura in sicurezza di attività di commercio, mercati e turismo - Pascu1970 : @mattiafeltri sarà un dato nettamente peggiore. Turismo, Meccanica, Automotive , Servizi , Commercio completamente… - vlasec_ciotto : @Phastidio Ma smettila.. ma lo vedi che non c'è più alcun lavoro... Ora st'incapaci grazie all'eccessivo allarmismo… - Riccbergna : Commercio, turismo e servizi: ammortizzatori sociali per 60mila in Liguria - -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio turismo Commercio, turismo e servizi: ammortizzatori sociali per 60mila in Liguria Primocanale Cna Toscana, il nuovo presidente è Luca Tonini

Imprenditore del settore turismo, 63 anni, Tonini fa parte da diversi anni del gruppo dirigente dell’associazione in cui ha ricoperto vari incarichi a livello provinciale, regionale e nazionale Passag ...

Fase due e riapertura negozi e bar, Colla: "Ci stiamo lavorando, ma dubito soldi a pioggia"

Dopo parrucchieri ed estetisti, l'Emilia-Romagna ha pronto il piano anche per la riapertura dei negozi. "Ne stiamo discutendo in queste ore, il protocollo di sicurezza per il commercio al dettaglio è ...

Imprenditore del settore turismo, 63 anni, Tonini fa parte da diversi anni del gruppo dirigente dell’associazione in cui ha ricoperto vari incarichi a livello provinciale, regionale e nazionale Passag ...Dopo parrucchieri ed estetisti, l'Emilia-Romagna ha pronto il piano anche per la riapertura dei negozi. "Ne stiamo discutendo in queste ore, il protocollo di sicurezza per il commercio al dettaglio è ...