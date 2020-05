Commercianti in piazza contro il governo? Umiliati e spennati: lo scandalo nel video di Franco Bechis | Guarda (Di martedì 5 maggio 2020) "Come è umano lei". Per descrivere quanto raccontato da Franco Bechis sul sito del Tempo si potrebbe citare il celebre motto di Fantozzi. Già, perché un gruppo di Commercianti, baristi, ristoratori e titolari di botteghe, ieri - lunedì 4 maggio, primo giorno della fase 2 - si era dato appuntamento a Roma, davanti alla Camera dei deputati, nella speranza di essere ricevuti da qualcuno a Palazzo Chigi. Il punto è che hanno bisogno di aiuti, di soldi, di un sostegno da parte dello Stato: le loro attività stanno morendo. Quell'aiuto, però, non è arrivato. Anzi, è andata molto peggio: ognuno di loro è stato multato dalle forze dell'ordine per 400 euro circa per aver creato un assembramento. Una profonda ingiustizia. Come nota Bechis, "c'era più assembramento fra le forze dell'ordine schierate che per questo ... Leggi su liberoquotidiano Commercianti - ristoratori e parrucchieri in piazza da Nord a Sud. Consegnate le chiavi delle attività ai sindaci : ‘Così non si riparte’

A Roma commercianti pronti alla piazza (Di martedì 5 maggio 2020) "Come è umano lei". Per descrivere quanto raccontato da Franco Bechis sul sito del Tempo si potrebbe citare il celebre motto di Fantozzi. Già, perché un gruppo di, baristi, ristoratori e titolari di botteghe, ieri - lunedì 4 maggio, primo giorno della fase 2 - si era dato appuntamento a Roma, davanti alla Camera dei deputati, nella speranza di essere ricevuti da qualcuno a Palazzo Chigi. Il punto è che hanno bisogno di aiuti, di soldi, di un sostegno da parte dello Stato: le loro attività stanno morendo. Quell'aiuto, però, non è arrivato. Anzi, è andata molto peggio: ognuno di loro è stato multato dalle forze dell'ordine per 400 euro circa per aver creato un assembramento. Una profonda ingiustizia. Come nota Bechis, "c'era più assembramento fra le forze dell'ordine schierate che per questo ...

Commercianti e artigiani di Montalbano J.co (Mt), in piazza per chiedere il sostegno delle istituzioni regionali e nazionali

Si alza la voce del comparto produttivo del territorio del materano. Questa mattina un gruppo di commercianti di Montalbano Jonico si è ritrovato dinanzi al palazzo Municipale del comune del metaponti ...

