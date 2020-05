Come può essere giudicato fin qui l'operato di Piero Ausilio come dirigente dell'Inter? (Di martedì 5 maggio 2020) L'avventura di Piero Ausilio all'Inter è cominciata nel gennaio 1998 come segretario del settore giovanile e proseguita fino al 2003 nei panni di responsabile organizzativo al fianco di Beppe Baresi. Conclusa la parentesi biennale allo Spezia, Ausilio ha fatto ritorno in nerazzurro dove, nel 2014, è diventato ufficialmente direttore sportivo al posto di Marco Branca. Ausilio ha visto passare tanti collaboratori, ma lui è sempre rimasto. Non può certamente essere una coincidenza il fatto che... Leggi su 90min Come può essere giudicato fin qui l'operato di Fabio Paratici come dirigente della Juventus?

"Il Veneto può richiudere". Modello-Zaia - come si affronta la pandemia : la soglia di ricoverati e terapie intensive

De Nicola : "Protocollo assurdo della Figc! Come si può pensare di riprendere così?" (Di martedì 5 maggio 2020) L'avventura diall'Inter è cominciata nel gennaio 1998segretario del settore giovanile e proseguita fino al 2003 nei panni di responsabile organizzativo al fianco di Beppe Baresi. Conclusa la parentesi biennale allo Spezia,ha fatto ritorno in nerazzurro dove, nel 2014, è diventato ufficialmente direttore sportivo al posto di Marco Branca.ha visto passare tanti collaboratori, ma lui è sempre rimasto. Non; certamenteuna coincidenza il fatto che...

namariana5 : I Pu chi piacera più done o ommini? Tante volte cero vutto i duber Loro se farà la tosattura gli intimità? O se las… - Kronky_Pu : Mandarino mio prefe ??e poi c'era Antonellina come sponsor - SarafrazSam : @Bananas_Italia Il problema è che Maduro è stato eletto. So che non si riesce ad accettare, ma come successo con Ev… - liviovarriale : Mai come mai, questo libro serve a comprendere perchè siamo così lenti e di cosa c'è bisogno per ripartire. La mia… - ambrelelivries : @yvonneajoly Il Pu come cognome sai che non è male -

Ultime Notizie dalla rete : Come può Berrino: «La morte può essere bellissima. Ma prima bisogna imparare a vivere (a lungo)» Corriere della Sera Festa della Mamma: ne hai una e come lei non c’è nessuno

Da piccoli è il centro del nostro universo, nell’adolescenza ci può essere qualche screzio, poi però crescendo ritorna ad essere il nostro punto di riferimento più importante. Cerchiamo di fare un po’ ...

Covid-19. Bozzetti (M5S): “Definire linee guida per i centri in cui si praticano sport individuali nel rispetto delle regole anti contagio”

“Convocare subito un tavolo per la definizione di linee guida che permettano di far ripartire le attività nei centri sportivi in cui si praticano sport individuali nel rispetto di tutte le regole per ...

Da piccoli è il centro del nostro universo, nell’adolescenza ci può essere qualche screzio, poi però crescendo ritorna ad essere il nostro punto di riferimento più importante. Cerchiamo di fare un po’ ...“Convocare subito un tavolo per la definizione di linee guida che permettano di far ripartire le attività nei centri sportivi in cui si praticano sport individuali nel rispetto di tutte le regole per ...