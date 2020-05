CNH Industrial | progressiva ripresa delle attività industriali

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Laattivitài di CNHprocede secondo i programmi, “seguendo l’applicazione di tutti i protocolli di salute e sicurezza relativi al Covid-19 su scala globale”. Lo fa sapere la stessa società sottolineando che “proprio la salute e la sicurezza dei dipendenti rimangono centrali in questo percorso, così come i relativi accordi con i rappresentanti dei lavoratori, per assicurare una partecipazione piena e condivisa allaattività”. Più dei due terzi dei 67 stabilimenti del Gruppo sono già oggi in varia misura operativi. Su base regionale, oltre il 75% dei siti produttivi in Europa sono al lavoro e quasi il 60% degli stabilimenti in Nord America e in Sud America. Lo stesso livello, 60%, riguarda i siti nel resto del mondo, percentuale che arriva intorno ...