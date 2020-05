CNA | nel 2020 ricavi dimezzati per le imprese | giudizio negativo sul Governo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) –quasinelcon il turismo che prevede una contrazione del 66,3%, giudizi in prevalenza negativi sui provvedimenti finora adottati dalper contrastare la crisi provocata dalla pandemia, settesu 10 hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, forti criticità per l’accesso al credito. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) su un campione di circa 14milaper fotografare una crisi senza precedenti. Per l’anno in corso si stima un crollo del fatturato del 42% rispetto al 2019 con alcuni comparti che prevedono un giro d’affari più che dimezzato. Oltre al turismo, -56,7% per la moda e -54% per il commercio. La flessione “più contenuta” è per i servizi alle ...