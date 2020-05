Classifica morti coronavirus nel mondo | Italia al secondo posto con oltre 29000 decessi

(Di martedì 5 maggio 2020) L’è ilPaese alper numero dia causa del. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito ladei 10 Paesi col maggior numero diperNAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DIPER(5 maggio): 1. USA 70.5872.29.315 3. Gran Bretagna 28.734 4. Spagna 25.613 5. Francia 25.201 6. Belgio 8.016 7. Brasile 7.367 8. Germania 6.993 9. Iran 6.340 10. Paesi Bassi 5.168 11. Cina 4.633 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

