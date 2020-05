Ciclismo | ufficiali le nuove date del Giro d’Italia e del Tour de France

Leggi su tpi

(Di martedì 5 maggio 2020), ufficiale: ecco ledeld’Italia e delde2020 Ilpensa alla ripresa post emergenza Coronavirus. Nel pomeriggio di oggi, 5 maggio 2020, l’Uci ha pubblicato ledelle principali corse del proprio calendario, stravolto dal Covid-19. Si parte il primo agosto a Siena con la Strade Bianche, una settimana più tardi spazio alla Sanremo. Ild’Italia occuperà quasi per intero ottobre ma si sovrapporrà con altri appuntamenti importanti come Liegi, Fiandre, Roubaix e con l’inizio della Vuelta. Il nuovo calendario stilato dall’Uci, come ampiamente previsto, dà priorità alde(29 agosto-20 settembre, una settimana prima dei Mondiali). Ma vediamo insieme il calendario maschile e quello femminile dipost Coronavirus: CALENDARIO MASCHILE 1° agosto: Strade ...