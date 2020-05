Ciclismo | Sciandri | “Landa sente troppo il peso della leadership Carapaz sarà uno dei

Leggi su oasport

(Di martedì 5 maggio 2020) Maximilian, direttore sportivo italiano con passaporto britannico, è stato la mente dietro al trionfoMovistar, con Richard, al Giro d’Italia 2019. Intervistato da Tuttobiciweb,ha parlato dei due corridori che hanno capitanato il team per il quale lavora nell’edizione sopraccitataCorsa Rosa, vale a dire lo stessoe il basco Mikel Landa. Il DSMovistar ha avuto parole molto diverse per i due atleti. Su Landa ha detto: “Mikel è un grande scalatore, però pecca di determinazione. Soffre, dal punto di vista psicologico, il. Con un altro carattere, probabilmente, sarebbe riuscito a vincere qualche grande giro“. Per quanto concere, invece,si esprime in tutt’altri toni: “Richard è il futuro, ha del potenziale ancora inesplorato. Non ...