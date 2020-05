Ciclismo | ecco il nuovo calendario 2020 | il Giro slitta a ottobre

(Di martedì 5 maggio 2020) L’Uci ha stilato ilmondiale ufficiale delle gare di. Ild’Italia, mentre il Tour tra agosto e settembre Sarà unanomalo anche per il, che ha visto cancellare e rimandare numerosi appuntamenti fissi a causa del Coronavirus. Le nuove date erano molto attese dai tanti appassionati … L'articoloil: ilproviene da www.inews24.it.

Gino Bartali, a 20 anni dalla sua morte, continua a fare parlare di sé, non soltanto per il suo incommensurabile talento sui pedali, ma anche e soprattutto per lo spessore umano che lo contraddistingu ...Il ciclismo prova a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. L’UCI, Unione Ciclistica Internazionale, ha comunicato le nuove date. Si riparte dal 1° agosto con le Strade Bianche. L’8 la Milano-Sanremo.