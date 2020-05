Ci provano pure coi sondaggi tarocchi. Ma i veri dati parlano chiaro: Lega prima, FdI fa tremare il M5s (Di martedì 5 maggio 2020) La Lega che resta primo partito, il Pd che perde qualcosina, FdI che si avvicina sempre di più al M5S ed è a un passo da scalzarlo come terzo partito. Sono questi i veri dati del sondaggio di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana e rivelati nell’edizione di ieri sera. Insomma, dati in linea con quelli di altri sondaggi e, soprattutto, ben diversi da quelli del sondaggio taroccato, diffuso a firma Swg l’altro giorno sui social e oggetto di una smentita e una denuncia da parte della società di rilevazioni. Il centrodestra è maggioranza Il vero sondaggio chiarisce che il centrodestra continua a essere maggioranza, con Fratelli d’Italia che si conferma unico partito in crescita. La Lega è stabilmente prima con il 27,3% (-0,9 rispetto alla settimana precedente), distaccando di oltre 7 punti il Pd, che si attesta al 20,2 (-0,1%). Al terzo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 maggio 2020) Lache resta primo partito, il Pd che perde qualcosina, FdI che si avvicina sempre di più al M5S ed è a un passo da scalzarlo come terzo partito. Sono questi idelo di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana e rivelati nell’edizione di ieri sera. Insomma,in linea con quelli di altrie, soprattutto, ben diversi da quelli delo taroccato, diffuso a firma Swg l’altro giorno sui social e oggetto di una smentita e una denuncia da parte della società di rilevazioni. Il centrodestra è maggioranza Il veroo chiarisce che il centrodestra continua a essere maggioranza, con Fratelli d’Italia che si conferma unico partito in crescita. Laè stabilmentecon il 27,3% (-0,9 rispetto alla settimana precedente), distaccando di oltre 7 punti il Pd, che si attesta al 20,2 (-0,1%). Al terzo ...

SecolodItalia1 : Ci provano pure coi sondaggi tarocchi. Ma i veri dati parlano chiaro: Lega prima, FdI fa tremare il M5s… - ParvadomFab : @marcopalears @A_Sassano @Miti_Vigliero @SkySport disdetto dopo 12anni per esasperazione. E ti provano a fottere so… - peraltadbln : @seandbln dopo che le persone provano pure a farti sentire a tuo agio?? - ceschreal92 : @nonloso_____ Si mi pare di sì tanto provano tutti i giorni tutti quanti.. probabilmente pure lui annuncerà ufficia… - mewyoongij : @sopedaugh Si che lo faccio ?? Non mi faccio fermare da 4 teste di c... che parlano tanto ma poi non faranno nulla p… -

Ultime Notizie dalla rete : provano pure Anche il Lecce torna alla (quasi) normalità: Liverani guida l’allenamento a gruppetti La Gazzetta dello Sport Gli assegnatari provano a rientrare nella casa occupata: "Aggrediti e presi a morsi dagli abusivi"

Livorno, tre persone all’ospedale e cinque denunciate dalla polizia. Il racconto di una donna: «Hanno picchiato mia zia disabile al 100%» LIVORNO. La casa popolare a loro assegnata, in largo del Merca ...

"Tamponi e test per tutti, adesso siamo pronti"

Sassuolo e Bologna si fanno capofila delle squadre che provano a salvare il campionato, e lo fanno con il contributo della Regione Emilia Romagna. Martedì sera la riunione in videoconferenza dei quatt ...

Livorno, tre persone all’ospedale e cinque denunciate dalla polizia. Il racconto di una donna: «Hanno picchiato mia zia disabile al 100%» LIVORNO. La casa popolare a loro assegnata, in largo del Merca ...Sassuolo e Bologna si fanno capofila delle squadre che provano a salvare il campionato, e lo fanno con il contributo della Regione Emilia Romagna. Martedì sera la riunione in videoconferenza dei quatt ...