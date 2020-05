Charlotte di Cambridge, la (vera) sosia è Lady Sarah Chatto (Di martedì 5 maggio 2020) Una piccola Elisabetta. Così è stata definita la principessa Charlotte, cinque anni compiuti il 2 maggio. «Sa sempre quella che vuole», ha spiegato chi, la famiglia reale, la conosce da vicino, descrivendo la bambina come una reginetta in miniatura, determinata e caparbia. Charlotte avrebbe ereditato dalla bisnonna i geni del comando e, pure, qualche espressione facciale. Ma, ad uno sguardo più attento, non è Elisabetta II ad aver impresso il proprio patrimonio genetico sulla nipotina. E non è nemmeno la principessa Margaret. Leggi su vanityfair Charlotte di Cambridge compie 5 anni e mamma Kate condivide scatti tenerissimi

Charlotte di Cambridge somiglia sempre più alla regina Elisabetta

