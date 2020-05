amarsi05 : Cerbiatto salvato dai pompieri di Garbagnate | FOTO - ilNotiziarioInd : Cerbiatto salvato dai pompieri di Garbagnate | FOTO - - RedazioneLaNews : #Milano Cerbiatto resta intrappolato nel canale a Cerro al Lambro, salvato dai vigili del fuoco - annamariamoscar : Cerro al Lambro, cerbiatto intrappolato in un canale salvato dai vigili del fuoco - CrisciGloria : Cerbiatto resta intrappolato nel canale a Cerro al Lambro, salvato dai vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Cerbiatto salvato

Milano Fanpage.it

Migranti, 62 persone (tra cui 6 bambini) alla deriva in mare. Ong: "Non lasciateli annegare" "Abbiamo informato le autorità. Non lasciateli annegare o morire di fame come avete fatto con un altro grup ...I vigili del fuoco di Garbagnate hanno salvato un cerbiatto caduto nel torrente Lura. Sono stati i volontari dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) a richiedere l’intervento di una squadra dei ...