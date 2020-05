Cellino: «È vergognoso che il calcio italiano aspetti le decisioni della Merkel, siamo senza dignità» (Di martedì 5 maggio 2020) Il presidente del Brescia Cellino, da poco guarito dal coronavirus, ha parlato ai microfoni di Teletutto contro il calcio italiano Questo non è più il mio calcio, questo è un calcio senza futuro. E fare il presidente in Italia è diventato impossibile. E io non posso più accettare di essere ancora ai tempi della Gea: è come sedersi ad un tavolo a giocare a carte con il tuo avversario che nasconde nella manica le carte buone e usa soldi falsi. Sulla ripresa: Non mi interessa più se si torni a giocare o meno, facciano quello che vogliono. E che smettano di strumentalizzare le mie dichiarazioni: la mia linea è sempre stata chiara. aspettiamo le decisioni della Merkel? È vergognoso. Abbiamo un presidente di Lega, uno della Federazione, uno del Coni ed un ministro dello sport e attendiamo gli altri? A me non frega niente della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 maggio 2020) Il presidente del Brescia, da poco guarito dal coronavirus, ha parlato ai microfoni di Teletutto contro ilQuesto non è più il mio, questo è unsenza futuro. E fare il presidente in Italia è diventato impossibile. E io non posso più accettare di essere ancora ai tempiGea: è come sedersi ad un tavolo a giocare a carte con il tuo avversario che nasconde nella manica le carte buone e usa soldi falsi. Sulla ripresa: Non mi interessa più se si torni a giocare o meno, facciano quello che vogliono. E che smettano di strumentalizzare le mie dichiarazioni: la mia linea è sempre stata chiara.amo le? È. Abbiamo un presidente di Lega, unoFederazione, uno del Coni ed un ministro dello sport e attendiamo gli altri? A me non frega niente...

napolista : #Cellino: «È vergognoso che il calcio italiano aspetti le decisioni della #Merkel, siamo senza dignità» Il preside… - OfficialZecca : RT @PagineRomaniste: #Brescia, #Cellino: 'Non mi interessa che si torni a giocare o meno. Aspettare la #Merkel è vergognoso' #SerieA htt… - PagineRomaniste : #Brescia, #Cellino: 'Non mi interessa che si torni a giocare o meno. Aspettare la #Merkel è vergognoso' #SerieA - LAROMA24 : Coronavirus, Cellino: 'Non mi interessa più se si torna a giocare. Vergognoso aspettare le decisioni della Merkel'… - forzaroma : #Brescia, #Cellino: 'Non mi interessa più tornare a giocare. Vergognoso aspettare la #Merkel' #SerieA -