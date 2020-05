CDP, approvato ulteriore investimento per 100 milioni in FOF Private Equity Italia (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Approvata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di euro nel fondo di investimento denominato “FOF Private Equity Italia”, gestito da FII Sgr (Fondo Italiano d’investimento Sgr, partecipata per il 68% da CDP Equity). A seguito dell’operazione, l’impegno complessivo della Cassa nel Fondo – fa sapere CDP in una nota – passa da 200 milioni di euro a 300 milioni complessivi. La sottoscrizione addizionale spiega CDP “va a moltiplicare, con potenziale effetto leva molto rilevante, la disponibilità di capitali per il mercato delle imprese Italiane, più che mai necessari nell’attuale contesto di crisi”. In virtù dell’impegno aggiuntivo da parte di CDP, il “FOF Private Equity Italia” potrà dedicare ... Leggi su quifinanza CDP : approvato ulteriore investimento per 100 milioni nel Fondo di Fondi Private Equity Italia (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Approvata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100di euro nel fondo didenominato “FOF”, gestito da FII Sgr (Fondono d’Sgr, partecipata per il 68% da CDP). A seguito dell’operazione, l’impegno complessivo della Cassa nel Fondo – fa sapere CDP in una nota – passa da 200di euro a 300complessivi. La sottoscrizione addizionale spiega CDP “va a moltiplicare, con potenziale effetto leva molto rilevante, la disponibilità di capitali per il mercato delle impresene, più che mai necessari nell’attuale contesto di crisi”. In virtù dell’impegno aggiuntivo da parte di CDP, il “FOF” potrà dedicare ...

DividendProfit : CDP, approvato ulteriore investimento per 100 milioni in FOF Private Equity Italia - ale_zerboni : RT @GruppoCDP: Approvato investimento per 100 milioni di euro nel Fondo di Fondi #PrivateEquity Italia. L'AD #FabrizioPalermo: 'Iniziativa… - Today_it : CDP: approvato ulteriore investimento per 100 milioni nel Fondo di Fondi Private Equity Italia… - PdCepagatti : RT @GruppoCDP: Approvato investimento per 100 milioni di euro nel Fondo di Fondi #PrivateEquity Italia. L'AD #FabrizioPalermo: 'Iniziativa… - marcolaudonio : RT @GruppoCDP: Approvato investimento per 100 milioni di euro nel Fondo di Fondi #PrivateEquity Italia. L'AD #FabrizioPalermo: 'Iniziativa… -

Ultime Notizie dalla rete : CDP approvato CDP, approvato ulteriore investimento per 100 milioni in FOF Private Equity Italia Il Messaggero CDP, approvato ulteriore investimento per 100 milioni in FOF Private Equity Italia

(Teleborsa) - Approvata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di euro nel fondo di investimento denominato "FOF Private Equit ...

Cdp: approvato investimento aggiuntivo 100mln in Fondo 'FoF Private Equity Italia'

Impegno complessivo raggiunge i 300 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - Cdp ha approvato la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di euro nel f ...

(Teleborsa) - Approvata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di euro nel fondo di investimento denominato "FOF Private Equit ...Impegno complessivo raggiunge i 300 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - Cdp ha approvato la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di euro nel f ...