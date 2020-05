Caterina Balivo piedi gonfi a Vieni da me e l’emozione per la gioia del piccolo Matteo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 5 maggio 2020)ma è felice, un ritorno pieno di successo ada me per la conduttrice Rai che ha imparato a gestire l’emozione in questo periodo difficile per tutti e ha anche capito che il suo programma non è un errore (foto). Lanon voleva tornare in studio, voleva attendere ancora, pensava che il pubblico da casa non avrebbe gradito il suo programma leggero. Invece, si sbagliava e già ieri ha ringraziato il direttore Stefano Coletta per averle fatto capire che la Rai era il suo posto, che i telespettatori avevano bisogno dida me, di distrarsi, di sorrisi e di una trasmissione mai urlata ma allegra.l’ha capito ancora una volta oggi di avere fatto bene, si è commossa quando al telefono ha sentito la voce di un bimbo di 3 anni che ieri vedendola tornare sullo schermo si è emozionato....