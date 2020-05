Caterina Balivo | panico a Vieni da me | urla in diretta | ecco cos’è successo

Leggi su viagginews

(Di martedì 5 maggio 2020) Momenti di grande imbarazzo perda me, quando un bimbo si è messo a improvvisamente are in: “Effetto della quarantena…”. Il bello, anzi il brutto della. Il pubblico e i telespettatori dida me sono stati sorpresi da un singolare fuori programma nel corso della seconda puntata … L'articoloda me:incos’èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com