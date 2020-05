Caterina Balivo | lo sfogo su Instagram dopo il ritorno a Vieni da Me

Leggi su dilei

(Di martedì 5 maggio 2020)due mesi di stop,è tornata in tv con il suo programmada Me, visibilmente emozionata e con la voce rotta dalla commozione. La conduttrice in queste ultime settimane non è stata certo con le mani in mano: è stata protagonista, insieme al marito Guido Maria Brera del format My Next Book, un appuntamento quotidiano su, nato per intrattenere i fan che la seguono sui social. Il programma, durante il quale la conduttrice e il marito hanno intervistato molti scrittori famosi, ha conquistato il pubblico, grazie ai temi trattati e alla spontaneità della coppia. Per i fan poi è stato un modo per rimanere in contatto con la loro beniamina, che ha continuato a tenere compagnia ai suoi followers con stories e post su. Adesso che è tornata in tv e l’esperienza del programma social è ...