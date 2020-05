Caso Bonafede-Di Matteo, Renzi: “Voglio sapere la verità” (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo le parole del magistrato a Non è l’Arena, è subito scoppiata la polemica politica. L’ex premier: “Clamoroso regolamento di conti” Lo scontro tra il magistrato Nino Di Matteo e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, innescato nella trasmissione “Non è l’Arena” su La 7, ha scatenato come prevedibile una pesante polemica politica. Sulla questione sono intervenuti esponenti sia di maggioranza che di opposizione. Ma su cosa si basa lo scontro tra i due? Ecco, il magistrato in diretta tv ha accusato Bonafede di non averlo nominato nel 2018 alla guida delle carceri italiane a causa dell’opposizione a questa eventuale designazione da parte di importanti boss mafiosi detenuti. Sulla vicenda, stesso ieri sera, è intervenuta Giorgia Meloni che ha subito sentenziato:“Fossi Alfonso Bonafede, domani ... Leggi su zon Caso Bonafede-Di Matteo - il premier si schiera con il ministro

"Dicevano di voler combattere il malaffare di Renzi e Pd?". Caso-Di Matteo - Meloni affonda il M5s : la vergogna di Bonafede

Vuoi più bene a mamma o a papà? Il caso Bonafede/Di Matteo piomba nei 5 stelle (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo le parole del magistrato a Non è l’Arena, è subito scoppiata la polemica politica. L’ex premier: “Clamoroso regolamento di conti” Lo scontro tra il magistrato Nino Die il ministro della Giustizia Alfonso, innescato nella trasmissione “Non è l’Arena” su La 7, ha scatenato come prevedibile una pesante polemica politica. Sulla questione sono intervenuti esponenti sia di maggioranza che di opposizione. Ma su cosa si basa lo scontro tra i due? Ecco, il magistrato in diretta tv ha accusatodi non averlo nominato nel 2018 alla guida delle carceri italiane a causa dell’opposizione a questa eventuale designazione da parte di importanti boss mafiosi detenuti. Sulla vicenda, stesso ieri sera, è intervenuta Giorgia Meloni che ha subito sentenziato:“Fossi Alfonso, domani ...

Capezzone : +++Supersintesi su caso #Bonafede #DiMatteo #Dap #Giustizia+++ Nessuna trattativa stato-mafia. Per manifesta assenza dello stato. - AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] Tutto sul caso Bonafede/Di Matteo. Parliamone ora in diretta! --> - AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] Tutto sul caso #Bonafede versus Di Matteo. Parliamone ora in diretta! --> - maxxsilo : RT @Gianmar26145917: Va detto forte e chiaro il #Quirinale che non dice una parola sulla questione #Bonafede #DiMatteo è responsabile quant… - duiliobiella : RT @Gianmar26145917: Va detto forte e chiaro il #Quirinale che non dice una parola sulla questione #Bonafede #DiMatteo è responsabile quant… -