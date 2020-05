Capello: "Il Governo italiano è messo peggio del Milan" (Di martedì 5 maggio 2020) Fabio Capello non ha usato mezzi termini per descrivere l'attuale situazione legata al mondo del calcio, incerto fra sospensione definitiva o continuazione della stagione 2019/20: "Sono per ripartire, per tanti motivi. Intanto ci sono 100mila addetti che lavorano attorno al calcio e questo è importante per tutta la gente che lavora. E poi anche psicologicamente darebbe un po' di allegria a tutti coloro che avrebbero la possibilità di vedere le partite. Sarebbe molto importante anche se ci sono... Leggi su 90min (Di martedì 5 maggio 2020) Fabionon ha usato mezzi termini per descrivere l'attuale situazione legata al mondo del calcio, incerto fra sospensione definitiva o continuazione della stagione 2019/20: "Sono per ripartire, per tanti motivi. Intanto ci sono 100mila addetti che lavorano attorno al calcio e questo; importante per tutta la gente che lavora. E poi anche psicologicamente darebbe un po' di allegria a tutti coloro che avrebbero la possibilità di vedere le partite. Sarebbe molto importante anche se ci sono...

