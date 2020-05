CAOS M5S Da Grillo a Di Battista | quell’“amore” per la Cina che fa male all’Italia

Atlntd : @l_angiolini @TosiniPietro Adesso, io non credo che il #M5S abbia prodotto solo cretini, e non faccio alcun riferim… - Cinzia_26Dic : RT @SimoPillon: Prescrizione perpetua e fine processo mai. Intercettazioni e trojan per tutti tranne che per i pedofili. Boss mafiosi scarc… - nonegoziabili : RT @SimoPillon: Prescrizione perpetua e fine processo mai. Intercettazioni e trojan per tutti tranne che per i pedofili. Boss mafiosi scarc… - euro_coma : RT @SimoPillon: Prescrizione perpetua e fine processo mai. Intercettazioni e trojan per tutti tranne che per i pedofili. Boss mafiosi scarc… - Carlo67114335 : RT @metaanto: @italia_nel_caos @Lunababaccetto Il M5S è stata una bella invenzione per tenere a bada il popolo -

CAOS M5S Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CAOS M5S