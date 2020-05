Campania, traffico internazionale di rifiuti: 69 arresti della Gdf (Di martedì 5 maggio 2020) Le fiamme gialle hanno sgominato un vasto traffico di rifiuti nelle province campane, con epicentro nel porto di Salerno. In manette 69 indagati. NAPOLI – Il traffico internazionale di rifiuti è una delle attività più redditizie per le organizzazioni criminali. Al 2019 è stato infatti stimato un volume d’affari di oltre 16 miliardi. Campania, operazione della Gdf La guardia di finanza ha arrestato in Campania 69 persone accusate di corruzione, peculato, falso, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti. L’operazione, che ha visto l’impiego di oltre 250 militari, si è snodata tra le province di Avellino, Caserta e Napoli e riguarda reati commessi nell’area portuale salernitana. I reati contestati In manette sono finiti, tra gli altri, funzionari doganali, personale sanitario ... Leggi su newsmondo Campania - maxi operazione per traffico internazionale rifiuti : 69 arresti (Di martedì 5 maggio 2020) Le fiamme gialle hanno sgominato un vastodinelle province campane, con epicentro nel porto di Salerno. In manette 69 indagati. NAPOLI – Ildiè una delle attività più redditizie per le organizzazioni criminali. Al 2019 è stato infatti stimato un volume d’affari di oltre 16 miliardi., operazioneGdf La guardia di finanza ha arrestato in69 persone accusate di corruzione, peculato, falso, contrabbando edi. L’operazione, che ha visto l’impiego di oltre 250 militari, si è snodata tra le province di Avellino, Caserta e Napoli e riguarda reati commessi nell’area portuale salernitana. I reati contestati In manette sono finiti, tra gli altri, funzionari doganali, personale sanitario ...

