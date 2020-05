Calendario ciclismo femminile 2020 | Giro d’Italia a settembre | storico debutto della

Leggi su oasport

(Di martedì 5 maggio 2020) L’UCI ha diramato il nuovointernazionale di, si tornerà a gareggiare dal 1° agosto con le Strade Bianche dopo uno stop di quasi cinque mesi a causapandemia. Gli eventi più importanti saranno ild’Italia (11-19), i Mondiali (20-27) e La Course by le Tour de France (29 agosto) senza dimenticarsi delle Classiche del Nord:per la Parigi-Roubaix che si disputerà il 25 ottobre in contemporanea con la gara maschile proprio come la Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), l’Amstel Gold Race (10 ottobre) e ildelle Fiandre (18 ottobre). Di seguito il nuovointernazionale diper la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria.: 1 agosto: Strade Bianche 8 agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden ...